Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı
Bilecik'te yapılan narkotik uygulamasında, üzerinde esrar bulunan 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüphelinin üzerinde sentetik esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'te narkotik ekiplerinin yaptığı uygulamada, üzerinde esrar bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Kent merkezinde uygulamada, 2 kişinin üzerinde bir miktar sentetik esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmaktan" yasal işlem başlatıldığı bildirildi.