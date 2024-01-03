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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda sentetik uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi. 2 zanlı tutuklandı.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 3 ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Aramalarda, 359 gram sentetik uyuşturucu ve 3 tabanca ile uyuşturucu kullanma aparatları ve paketleme malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan B.P ve B.Ü. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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