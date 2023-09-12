Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliler K.A. ve N.K. bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, 16 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.