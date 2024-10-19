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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. 14,93 gram uyuşturucu ele geçirildi ve 1 zanlı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 14, 93 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, 5 kişi hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", 2 kişi hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Biri "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay, diğeri "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali"nden 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

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