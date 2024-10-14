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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

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Bilecik'te narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ve hassas terazi ile yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, asayiş uygulamasında üst aramasında sentetik uyuşturucu ile hassas terazi bulunan şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının ifadesi doğrultusunda Vezirhan beldesinde de uyuşturucu aldığını iddia ettiği 1 şüpheli daha yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Narkotik bilecik

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