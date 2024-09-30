Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Bilecik'te, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir evde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma gerçekleştirdi.

Operasyonda jandarma şüpheli O.K'yı yakaladı. Şüphelinin kametinde ve aracında yapılan aramada, esrar, sentetik uyuşturucu, Hint keneviri, kenevir tohumu ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.