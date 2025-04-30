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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonları: 3 Şüpheli Tutuklandı

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonları: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bilecik'te düzenlenen düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'den Bilecik'e uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kara yolunda durdurulan otomobilde narkotik köpekle yapılan aramada, 63,61 gram uyuşturucu madde ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bozüyük ilçesinde de Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince düzenlenen operasyonda da 7 bin 39 uyuşturucu hap ve 52 gram uyuşturucu madde bulundu.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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