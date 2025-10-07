Haberler

Bilecik'te Uyuşturucu Madde Bulunan Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada, üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan aramada, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde gerçekleştirdiği uygulamada şüphelendiği bir kişinin üzerinde arama yaptı.

Üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
