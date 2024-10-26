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Bilecik'te Uyuşturucu Bulunan Zanlıya İşlem Yapıldı

Bilecik'te Uyuşturucu Bulunan Zanlıya İşlem Yapıldı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yol kontrolü sırasında üzerinde 10,91 gram uyuşturucu madde bulunan zanlıya işlem yapıldı. Zanlının çok sayıda suç kaydı bulunuyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük-Eskişehir kara yolunda uygulama yaptı.

Çalışmalarda, şüpheli hareketlerde bulunan yolcunun üzerinde yapılan aramalarda 10,91 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çok sayıda suçtan kaydı bulunan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Uyuşturucu Güvenlik Bozüyük bilecik 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

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