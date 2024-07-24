Bilecik'te Uyuşturucu Bulunan Zanlıya İşlem Yapıldı

Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şehirlerarası otobüs ile yolculuk yapan bir şüphelinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirildi.

Zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.