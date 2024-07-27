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Bilecik'te uyuşturucu bulunan zanlı hakkında işlem yapıldı

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Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir şüphelinin üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem başlatıldı. Ayrıca trafik denetimlerinde 168 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları kapsamında, bir şüphelinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

168 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde de 168 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde hatalı parklanma, hız kurallarına uymamak, yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak, yüksek sesle müzik yayını yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve tehlikeli şerit değiştirmek ile kırmızı ışıkta geçmek gibi bir çok trafik uygulamasında 424 aracı denetledi.

Kurallara uymadığı tespit edilen 168 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 283 bin 767 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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