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Bilecik'te Uyuşturucu Bulunan Zanlı Gözaltına Alındı

Bilecik'te Uyuşturucu Bulunan Zanlı Gözaltına Alındı
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Bilecik'te, uyarıcı madde ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli, acemi askerlerin yemin töreni sırasında şüpheli hareketler sergiledi. Ayrıca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü de yakalandı.

Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve asayiş ekipleri, acemi askerlerin yemin törenine gelen kişinin şüpheli hareketlerde bulunduğunu ve yere cisim attığını tespit etti.

Yere attığı bir miktar esrar ile birlikte yakalanan şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Bilecik'te polis ekiplerince yapılan uygulamada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, 'Vergi usul kanuna muhalefet'ten 3 yıl 9 ay ile 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlüler yakalanarak, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Narkotik Suçlar Kaçakçılık Politika 3-sayfa bilecik Güncel Hukuk

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