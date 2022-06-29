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Bilecik'te UMKE bölge tatbikatı yapıldı

AA - İbrahim Öztosun - Güncel
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Bilecik'te UMKE bölge tatbikatı yapıldı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Afyon'da görev alan grupları, deprem ve çoklu trafik kazası tatbikatı düzenledi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Afyon'da görev alan grupları, deprem ve çoklu trafik kazası tatbikatı düzenledi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda 28-30 Haziran'da gerçekleştirilen tatbikat kapsamında deprem ve toplu trafik kazası senaryoları canlandırıldı.

2022 UMKE faaliyet planı kapsamında Bilecik UMKE'nin ev sahipliğinde düzenlenen kampta Eskişehir, Afyon ve Kütahya UMKE personelleri ile Eczacıbaşı Arama Kurtarma, AFAD ve jandarma ekipleri yer aldı.

90 personelin katıldığı tatbikatta senaryo gereği çoklu trafik kazasında yaralanan 6 kişiye UMKE ekipleri müdahale etti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / İbrahim Öztosun - Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Eskişehir Bilecik Afyon Güncel Haberler

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