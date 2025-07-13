Bilecik'te Uluslararası Airsoft Turnuvası Heyecanı

Bilecik'te, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen askeri simülasyon oyunu tutkunları için "Operasyon Bakraz" adlı airsoft turnuvası düzenlendi.

Eskişehir Tactical Airsoft (ETA) Takımı'nca organize edilen etkinlik kapsamında, Pazaryeri ilçesindeki Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı'nın kıyısına cuma günü çadır kuran 50 gruptan oluşan 700'e yakın katılımcı, senaryo gereği "mavi" ve "sarı" takımlara ayrılarak 2 gün boyunca alanlarını savundu.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı da alanı ziyaret ederek katılımcılara başarı diledi.

Turnuvanın organizatörü ETA Takım Kaptanı 34 yaşındaki Hasan Defter, AA muhabirine, airsoft'un, gerçeğe yakın silahlarla oynanan askeri bir simülasyon oyunu olduğunu söyledi.

Etkinliğe Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Almanya ve Fransa'dan da katılım olduğunu anlatan Defter, "Bölgede cuma günü toplanan arkadaşlar ertesi güne hazırlık yaptılar. Cumartesi de 350'şer kişiden oluşan 2 takıma ayrıldık. 5 saatlik bir senaryo oynandı. Oldukça keyifliydi. Bugün de turnuvamıza devam ettik." dedi.

Turnuvaya Ankara'dan katılan Oker Arama Kurtarma ekibi mensubu 46 yaşındaki Murat Can ise yaklaşık 15 yıldır bu sporla ilgilendiğini dile getirdi.

Etkinlikte keyifli vakit geçirdiklerini belirten Can, "Bizler, Oker olarak AFAD gönüllüsüyüz. Ekibimizden 4-5 kişi oyuna dahil oldu. Diğer arkadaşlar da kamp ortamında hayat idamesi, yön bulma, ip bağlama gibi etkinlikler yaptılar. Böylece doğada hem arama kurtarma tarafımızı geliştirmeye çalıştık hem de eğlendik." diye konuştu.

Rhino Defense Airsoft grubunun üyesi 28 yaşındaki Mert Doğan da turnuvaya takım olarak Ankara'dan katıldıklarını aktardı.

Sahada 7 kişi mücadele ettiklerine değinen Doğan, "Burası Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından biri. Takım olarak gelecekte de bu tarz etkinliklere elimizden geldiğince katılmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Ronin Airsoft İzmir üyesi 27 yaşındaki Özlem Şahin ise 5 yıldır bu sporla ilgilendiğini, yorulsalar da iyi bir oyun ortaya çıkardıklarını kaydetti.