Bilecik'te Uçurum Kenarına Güvenlik Bariyeri Yapıldı

Bilecik'te Uçurum Kenarına Güvenlik Bariyeri Yapıldı
Pazaryeri ilçesinde kazaların sıkça yaşandığı uçurum kenarına bariyer yerleştirildi. Muhtar Okan Güneş, bu önlemin sürücüler ve köylüler için önemli olduğunu vurguladı.

Muhtar Okan Güneş, yaptığı açıklamada, yıllardır bu bölgede kazaların meydana geldiğini belirterek, "Nihayet bu önemli güvenlik önlemi alındı. Sürücülerimiz ve köylülerimiz adına çok mutluyuz. Milletvekilimiz Halil Eldemir'e, 14. Bölge Karayolları ekiplerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra kimsenin canı yanmaz." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
