Bilecik'te Uçurum Kenarına Güvenlik Bariyeri Yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kazaların yaşandığı uçurum kenarına bariyer yapıldı.

Nazifpaşa ve Bahçesultan köyleri arasındaki yolun kenarlarına Karayolları ekiplerince bariyer yerleştirildi.

Muhtar Okan Güneş, yaptığı açıklamada, yıllardır bu bölgede kazaların meydana geldiğini belirterek, "Nihayet bu önemli güvenlik önlemi alındı. Sürücülerimiz ve köylülerimiz adına çok mutluyuz. Milletvekilimiz Halil Eldemir'e, 14. Bölge Karayolları ekiplerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra kimsenin canı yanmaz." dedi.