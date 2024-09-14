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Bilecik'te Türkiye Yüzyılı Işığında Bilim Şenliği Düzenlendi

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ‘Türkiye Yüzyılı Işığında Bilecik Bilim Şenliği’ne katılarak etkinlikleri değerlendirdi. Öğretmenevinde düzenlenen şenlikte 24 atölye ve 30 etkinlik yer aldı. Şenlikte en iyi projeler arasında 3'üncü sırada yer aldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen " Türkiye Yüzyılı Işığında Bilecik Bilim Şenliği"ne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Bilecik Öğretmenevinin bahçesindeki organizasyonun 24 atölye, 30 etkinlik, 4 seminer ile yarışmaya ev sahipliği yaptığı bildirildi.

Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Vali Aygöl, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı ile Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin, 700 başvurudan kabul edilen 50 proje arasına girerek en iyi 3'üncü proje seçildiğini belirtti.

Şenliğin Cumhurbaşkanlığınca belirlenen "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla kurgulandığını vurgulayan Aygöl, şunları kaydetti:

"Şehrimizde yaklaşık bir yıldır uygulanan BİL-EN Programı'nın temel amacı; öğrencilerimizi akademik başarı hedeflerinin yanı sıra teknolojiyi doğru kullanan, milli ve manevi değerlere sahip, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle kendini geliştiren niteliğe kavuşturmaktır. Dolayısıyla şenliğimizle BİL-EN Programı'mızın hedeflerine uygun faaliyet gerçekleştirmenin mutluğunu yaşıyoruz."

12 Eylül'de başlayan organizasyon, bugün sona erecek.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel

Türkiye Yüzyılı Şefik Aygöl Türkiye bilecik

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