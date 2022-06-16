Bilecik'te triportörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı Bilecik'te triportörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Bilecik'te triportörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, İsmetpaşa Mahallesi Yayla Sokak'ta Ahmet O. (27) idaresindeki 34 EZR 685 plakalı triportör, rampada aracın çekişinin düşmesi nedeniyle geriye kaydı. Bu sırada yol kenarındaki taşa çarpan araç devrildi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı. Ahmet O. sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Uğur Baklacı - Güncel İsmetpaşa Mahallesi Tragger Bilecik Güncel Haberler

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