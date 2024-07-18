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Bilecik'te traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, iki traktör çarpıştı ve 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada, bir traktör şarampole devrildi ve diğer sürücü gözaltına alındı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Emin Karyel (69) idaresindeki 11 AN 461 plakalı traktör, Pazaryeri-İnegöl karayolunun 4. kilometresinde dönüş yapmak isterken arkadan gelen Ömer Ç'nin (40) kullandığı 11 EE 068 plakalı traktörün arkasındaki demirlere çarpıp şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Karyel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Karyel'in cenazesi, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer sürücü Ömer Ç. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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