Bilecik'te Traktör Devrildi: 69 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 69 yaşındaki sürücü Hüseyin Duyuran'ın kullandığı traktör, stabilize yolda devrilerek şarampole düştü. Duyuran olay yerinde hayatını kaybetti.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Hüseyin Duyuran (69) idaresindeki 54 AAG 457 plakalı traktör, Kavak köyü Yağcılar Mahallesi'nden araziye giden stabilize yolda şarampole devrildi.
Traktör altında kalan Duyuran olay yerinde öldü. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Duyuran'ın cenazesi, Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.