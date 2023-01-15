Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 AFB 897 plakalı otomobil, Çakırpınar Köyü yolunda bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kaza yapan otomobilde yangın da çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yaralanan sürücü ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Bilecik Güncel Haberler

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