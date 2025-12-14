Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Y.Ç. yönetimindeki 06 EFR 131 plakalı SUV tipi otomobil, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Abdulhamit Bulvarı Pelitözü Kavşağı'nda aday sürücü Z.B'nin kullandığı 11 ABT 620 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada aday sürücü Z.B, sınav komisyon üyeleri S. S. ve A.F. ile sürücü eğitmeni A.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.