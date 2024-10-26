Bilecik'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada, trafik ışıklarında bekleyen bir araca çarpan diğer otomobilin sürücüsü kaza yaptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Bilecik-Pazaryeri Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen Z.D, idaresindeki 20 AAB 899 plakalı otomobile arkadan gelen M.T, yönetimindeki 18 AB 993 plakalı otomobil çarptı.
Kazada, 20 AAB 899 plakalı otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.