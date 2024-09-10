Bilecik'te Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı
Bilecik-Yenişehir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, ticari taksi lastiğinin patlaması sonucu orta refüje girdi. Kazada 3 kişi yaralandı ve sağlık durumları iyi.
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Hüseyin Baran D. (24) idaresindeki 11 AHH 499 plakalı ticari taksi, Bilecik- Yenişehir kara yolunda aracın lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje girdi.
Kazada, araçta yolcu olarak bulunan İlyas Ö (54), Mücahit Y. (28) ile Şenol K. (59) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.