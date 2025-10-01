Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Cengiz T.'nin kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Cengiz T. (35), yönetimindeki 21 KA 371 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Şahine Ç. (71) ve İsmail E. (22) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Söğüt İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.???????

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
