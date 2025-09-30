Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

F.Ç. (19) idaresindeki 26 TZ 099 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yolu kenarındaki beton alana çarpan otomobildeki C.T. (19) ve S.Ö. (24) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Söğüt İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün düşmeden önceki ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı

O gece Güllü'nün evinde neler oldu? İşte kamera görüntülerinin tamamı
Trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı

İnfial yaratan görüntü! Bakan Yerlikaya "Gereği yapıldı" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.