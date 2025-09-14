Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Olay sonrası 112 acil servis ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bilecik'te otomobilin takla atması soncu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez istikametinden İstasyon istikametine seyir halindeki S.P.C. idaresindeki 26 AEZ 198 plakalı otomobil Bilecik Belediyesi önünde direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerinde yapılan müdahalesi sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel
