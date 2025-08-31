Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin diğerine çarpması sonucu yolcunun yaralandığı bildirildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Hasan S. idaresindeki 54 ALD 602 plakalı otomobil, Pazaryeri Kavşağı'nda Kerim Y. yönetimindeki 11 DP 435 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 11 DP 435 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Nefise Y, yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel