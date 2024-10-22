Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik-Bozüyük kara yolunda hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.

Bilecik'te hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ramazan G. (28) yönetimindeki 42 ABR 779 plakalı hafif ticari araç, Bilecik- Bozüyük kara yolunun Şelale Rampaları mevkisinde aynı yöne giden Kaan D'nin kullandığı 26 GB 225 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Ramazan G, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay nedeniyle ulaşıma kapanan yol, kazalı araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Yerel Haberler 3-sayfa Bozüyük bilecik Ulaşım Güncel trafik Yaşam Kaza

Meclis bebek ölümleri için harekete geçti: Araştırma komisyonu kuruldu, tüm yönleriyle araştırılacak

Araştırma komisyonu kuruldu, tüm yönleriyle araştırılacak

 Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor

Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 milletvekili birden partiden ayrılıyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi
PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın

Bahçeli'ye Öcalan cephesinden ilk yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler Real Madrid Dortmund maçında ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi? Real Madrid Borussia Dortmund 11'leri! Real Madrid Borussia Dortmund maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Real Madrid Borussia Dortmund CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Borussia Dortmund maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Stuttgart CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Stuttgart maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? GS Avrupa maçı ne zaman? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 22 Ekim Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 22 Ekim Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 22 Ekim Salı bugün kim potaya gitti? İYİ Parti'den MHP'ye geçen vekiller kim, isimleri ne, neden geçiyorlar (15 MİLLETVEKİLİ)? TRT Tabii Spor canlı izle! (REAL MADRİD DORTMUND) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Real Madrid Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.