Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı, 1 sürücü kaçtı

Bilecik'te 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, sürücülerden biri olay yerinden kaçtı.

Kaza; Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağından meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 11 ABM 383 otomobil hastane kavşağı içerisinden Yenişehir istikametine kırmızı ışık yandığı esnada seyir halinde iken kavşaktan kent merkezine seyir halindeki Burak G. yönetimindeki 06 ACH 25 otomobille çarpıştı. Kazada Burak G. yaralanırken, 11 ABM 383 otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattılar. - BİLECİK