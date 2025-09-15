Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Bilecik'te hafif ticari aracın kamyonetle çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayda yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

O.Y. idaresindeki 34 BIZ 742 plakalı hafif ticari araç, Bilecik-Söğüt kara yolunun merkeze bağlı Yeniköy mevkisinde G.S.Ç. yönetimindeki 11 TF 323 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Sümeyye Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücüler, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü O.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güzergahta bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
