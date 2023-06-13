Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Kazada, Mustafa D. ve aynı araçtaki Yeliz D. (44) ile diğer aracın sürücüsü Barış F. yaralandı. Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.