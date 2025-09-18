Bilecik'te Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Tırda Uyuşturucu Ele Geçirildi
Bilecik'te gerçekleştirilen trafik uygulamasında, bir tırda ele geçirilen uyuşturucu madde nedeniyle sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Bilecik-Eskişehir kara yolundaki Osmangazi Tüneli mevkisinde yaptığı uygulamada, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler sergileyen bir tırı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ve içme aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel