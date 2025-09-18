Haberler

Bilecik'te Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Tırda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bilecik'te gerçekleştirilen trafik uygulamasında, bir tırda ele geçirilen uyuşturucu madde nedeniyle sürücü gözaltına alındı.

Bilecik'te, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren tırda yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Bilecik-Eskişehir kara yolundaki Osmangazi Tüneli mevkisinde yaptığı uygulamada, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler sergileyen bir tırı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ve içme aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
