Bilecik'te TR41 Bölge Planı Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

Bilecik'te, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansınca (BEBKA), "TR41 Bölge Planı Bilecik İl Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen programda, BEBKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş, 2024 ila 2028 yıllarını kapsayan plana ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi Şefik Aygöl, etkinlikte yaptığı konuşmada, söz konusu toplantının bölgenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli basamak olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına adım atıldığını hatırlatan Vali Aygöl, "Bölgesel kalkınma, sadece yerel potansiyellerin harekete geçirilmesi değil aynı zamanda ulusal kalkınmaya doğrudan katkıda bulunmayı hedefleyen bir stratejidir. Bölge planlarımız, bu bakış açısının somut bir ifadesidir." dedi.

BEBKA Genel Sekretervekili Sabri Bayram da planın hazırlanmasında çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum örgütlerinin görüşlerine başvurulduğunu dile getirdi.

Sürecin Bursa, Eskişehir ve Bilecik'in kalkınma önceliklerinin belirlenmesinde son derece kıymetli olduğunun altını çizen Bayram, "Bu plan da bu vizyon doğrultusunda hazırlanmış olup yeşil ve dijital dönüşüm öncelikli olmak üzere çeşitli hedefler ve tedbirler içermektedir." şeklinde konuştu.

Soru cevap şeklinde devam eden organizasyona, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Yenipazar Kaymakamı Serkan Kaya, İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.