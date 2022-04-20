BİLECİK'TE TOPRAK KAYMASI ENDİŞE YARATTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BİLECİK'TE TOPRAK KAYMASI ENDİŞE YARATTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BİLECİK'in Söğüt ilçesinde çevre yoluna ve yerleşim alanlarına yakın bölgede toprak kayması meydana geldi.

SÖĞÜT, BİLECİK (DHA) - BİLECİK'in Söğüt ilçesinde çevre yoluna ve yerleşim alanlarına yakın bölgede toprak kayması meydana geldi. Endişe yaratan toprak kaymasına ilişkin belediye ve karayolları ekiplerince inceleme yapıldı.

Söğüt ilçesine bağlı Türkmenbaşı Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Yol ve yerleşim alanlarına yakın mevkiide oluşan toprak kayması çevre sakinleri arasında endişe yarattı. Kaymanın yaşandığı alanda toprak üzerinde oluşan yarıkların yer yer 15-20 santimetre genişliğe kadar çıktığı görüldü. Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve karayolları ekipleri toprak kaymasının yaşadığı bölgede incelemelerde bulunurken, gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alparslan Türkeş Bulvarı, Söğüt, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title