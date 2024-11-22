Bilecik'te Tırın İşçi Servisine Çarpması Sonucu 10 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın işçi servisine çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Murat U'nun kullandığı 13 AY 288 plakalı tır, Bozüyük-Eskişehir kara yolunda işçi taşıyan Mustafa İ. yönetimindeki 11 S 5165 plakalı otobüse arkadan çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüste bulunan 10 işçi yaralandı.

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük ve Eskişehir Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.