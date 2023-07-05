Bilecik'te Tırın Arkadan Çarptığı Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bilecik-Bozüyük kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir tırın arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan diğer yolcu ise hastanede tedavi altına alındı.