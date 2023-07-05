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Bilecik'te Tırın Arkadan Çarptığı Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bilecik'te Tırın Arkadan Çarptığı Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Bilecik-Bozüyük kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir tırın arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan diğer yolcu ise hastanede tedavi altına alındı.

Bilecik'te seyir halindeki tırın arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bilecik-Bozüyük kara yolunun Şelale rampalarında sabah saatlerinde seyir halinde olan Mehmet Ali Çelik idaresindeki 10 ZB 064 plakalı otomobil, Talha K'nin kullandığı 70 FU 927 plakalı tıra arkadan çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle tırın altına girdi.

Otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan Mehmet Ali Çelik ile eşi Özlem Çelik, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücü Mehmet Ali Çelik hastanede yaşamını yitirirken, eşi Özlem Çelik'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Özlem Çelik Bilecik Güncel Haberler

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