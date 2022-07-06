Bilecik'te tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü
AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Bozüyük- İnegöl kara yolunda kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı 34 EKM 114 plakalı motosiklet, Muratdere köyü mevkisinde kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Nasip Güneş idaresindeki 16 TT 814 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen motosiklet sürücüsünün cesedi, Bozüyük Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Tır sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.
Kaza nedeniyle yolun Bozüyük-İnegöl istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel