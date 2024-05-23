Bilecik'te Tır ve Kamyon Çarpıştı: Sürücüler Yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile kamyon çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırla kamyonun çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Gürcistan uyruklu kadın sürücü G.G. yönetimindeki tır, Bozüyük-Eskişehir kara yolunda Ş.C'nin kullandığı 07 JU 050 plakalı kamyona arkasından çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Çarpmanın etkisiyle sürücüler G.G. ile Ş.C. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü tek şeritten sağlandığı yolda ulaşım, kazalı araçların kaldırılmasıyla normale döndü.