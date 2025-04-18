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Bilecik'te Tır Kazası: İki Sürücü Yaralı

Bilecik'te Tır Kazası: İki Sürücü Yaralı
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Bilecik-Bozüyük kara yolunda meydana gelen tır kazasında, bir tırın diğerine çarpması sonucunda iki sürücü yaralandı. İsmail Ç.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bilecik'te 2 tırın karıştığı trafik kazasında yaralanan sürücüler hastanede tedaviye alındı.

Bilecik- Bozüyük kara yolunun Bilecik yönünde seyreden İsmail Ç. idaresindeki 07 BNE 543 plakalı boş kasa yüklü tır, Kayıboyu Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halinde duran kil yüklü Ercan E'ye ait 34 BC 7937 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Ercan E'nin tırı yol kenarındaki rampaya devrildi, araçlardaki yüklerin bir kısmı etrafa saçıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü İsmail Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güzergahta bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle yoldan kaldırılması ve malzemelerin temizlenmesiyle normale döndü.

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Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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