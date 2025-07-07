Bilecik'te Tır ile Beton Mikserinin Çarpışması: 1 Yaralı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tır ile beton mikserinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tır ile beton mikserin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Harun U. (43) yönetimindeki 43 AEM 839 plakalı tır ile Murat D. (36) idaresindeki 54 BM 304 beton mikseri, Osmaneli-İznik kara yolunun Gaziler köyü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Murat D. sağlık ekiplerince Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel