Bilecik'te Tır Devrildi, Ulaşımda Aksamalar Yaşandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu ulaşımda aksama meydana geldi. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle yolun bir kısmı kısmen kapandı ve trafik kontrollü olarak sağlandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir tırını devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Alınan bilgiye göre, M.K. (26) idaresindeki 42 ADP 184 çekici plakalı tır, Bilecik-Bozüyük kara yolu 3'üncü kilometrede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü M.K'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kısmen kapanan yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel