Bilecik'te Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Tolgahan A. idaresindeki tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Tolgahan A, idaresindeki 15 PV 420 plakalı tır, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Ayvalı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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