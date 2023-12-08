Bilecik'te tır devrildi, 2 kişi yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Tırın virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği kazada, sürücü ile aynı araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Pazaryeri- Bursa kara yolunun Gümüşdere köyü Ahıdağı mevkisinde seyreden Onurcan A. (25) İdaresindeki 26 ACY 536 plakalı tır, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile aynı araçta bulunan Metin E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yolda ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.