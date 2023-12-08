Haberler ›› Güncel ›› Bilecik'te tır devrildi, 2 kişi yaralandı

Bilecik'te tır devrildi, 2 kişi yaralandı

8 Aralık 2023 15:20 Son Güncelleme: 15:22 Abone Ol

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Tırın virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği kazada, sürücü ile aynı araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı.