Bilecik'te Tır Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın devrildiği trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden Konya'ya beyaz eşya götüren M.B. (26) idaresindeki 42 BCJ 968 dorse plakalı tır, Bilecik Kavşağı yakınlarında yol kenarına devrildi.
Kazanın etkisiyle tırda yüklü beyaz eşyaların bir kısmı çevreye savruldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, tırda yolcu olarak bulunan Eray Yasin Yamık'ın (23) hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkıştığı yerden çıkarılan Yamık'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bozüyük Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralanan sürücü M.B. de ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.