Bilecik'te Tır Çarpışması: 1 Yaralı
Bilecik-Yenişehir kara yolunda 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olayda yaralanan sürücü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ö.E. (41) yönetimindeki 06 CBY 668 plakalı tır, Bilecik- Yenişehir kara yolunun Beyce köyü kavşağında A.H. (23) idaresindeki 11 ACK 202 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada sürücü A.H. yaralandı. Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel