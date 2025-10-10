Haberler

Bilecik'te Tır Çarpışması: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik-Yenişehir kara yolunda 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olayda yaralanan sürücü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilecik'te 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Ö.E. (41) yönetimindeki 06 CBY 668 plakalı tır, Bilecik- Yenişehir kara yolunun Beyce köyü kavşağında A.H. (23) idaresindeki 11 ACK 202 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada sürücü A.H. yaralandı. Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Bu nasıl takım böyle? Kaleci hariç herkes skora katkı sağladı

Bu nasıl takım böyle? Kaleci hariç herkes...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mesai arkadaşını çöp kamyonunda katleden zanlı: Öldürmeyi kafama koymuştum

Çöp kamyonundaki vahşette zanlının ifadesi kan dondurdu
Bu nasıl takım böyle? Kaleci hariç herkes skora katkı sağladı

Bu nasıl takım böyle? Kaleci hariç herkes...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.