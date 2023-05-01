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Bilecik'te ticari taksi ile tır çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Bilecik'te ticari taksi ile tır çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Bilecik'te taksi ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te taksi ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan T. yönetimindeki 11 T 0045 plakalı ticari taksi yeni hastane kavşağında, 2. Organize Sanayi istikametinden Yenişehir istikametine gitmekte olan Ramazan K. idaresindeki 42 CDY 92 plakalı tıra çarptı.

Meydana gelen kazada ticari taksi içinde yolcu olarak bulunan Ercan T, Özge T. ve Meyra T. yaralandı.

Yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel

Yenişehir Bilecik Güncel Haberler

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