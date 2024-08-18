Bilecik'te Ticari Araçla Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
S.B. yönetimindeki 07 EB 765 plakalı ticari araç, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Ormangüzle mevkisinde, E.B. idaresindeki 34 KFV 206 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan D.U.B, N.T.U. ve Ö.B. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.