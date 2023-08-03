Bilecik'te Telefonla Dolandırıcılık Yapan Zanlı Yakalandı

Bilecik'te bir kişinin telefonla dolandırıcılık yaparak takılarını aldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı. Zanlının Eskişehir'de yakalandığı operasyonda çalıntı ziynet eşyası ele geçirildi.

Bilecik'te telefonla dolandırıcılık yaparak bir kişinin takılarını aldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Başköy köyünde yaşayan M.S, kendisini telefonla arayıp polis olduğunu söyleyen kişiye 210 bin lira değerindeki ziynet eşyasını verdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.S'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kimliği belirlenen şüpheli H.K'nin Eskişehir'de olduğunu tespit edildi. Bu kişi, düzenlenen operasyonda çalıntı ziynet eşyasıyla yakalandı.

Gözaltına alınarak Bilecik'e getirilen H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Ele geçirilen ziynet eşyası ise sahibine teslim edildi.