Bilecik'te telefonla dolandırıcılık yapan şüphelilerden biri tutuklandı

Bilecik'te telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yabancı uyruklu kişiler adına düzenlenen hatlardan aranan bazı kişilerin, demir, şeker ve pizza harcı gibi ürünlerde yüksek kazanç sağlama vaadiyle dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler İ.Ö. ve G.O'nun bu yöntemle ülke genelinde 56 nitelikli dolandırıcılık olayına karıştıklarını ve yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırdığını belirledi.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Kara kovan" operasyonu başlatan ekipler, şüphelilerden İ.Ö'yü Bursa'da, G.O'yu ise İstanbul'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, G.O. adli kontrol şartıyla salıverildi.