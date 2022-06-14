Bilecik'te telefonla dolandırıcılık yapan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Bilecik ve İstanbul'da düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Söğüt ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, mağdurların 17 tam altın, 28 çeyrek altın, birer beşibiryerde, bilezik ve zincir kolyesi ile 7 bin 500 dolar, 1950 lira ve 220 riyalini dolandırdı.

Bunun üzerine Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma yürüttü.

Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'da yapılan kapsamlı araştırma ve takip sonucu dolandırıcılık olayını gerçekleştiren ve bu kişilere yardım ve yataklıkta bulunan şüphelilerin İ.T, Y.D. ve M.E.G. olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak Bilecik'e getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan İ.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.D. adli kontrol şartıyla, M.E.G. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.